Guglielmo Vicario, chi è il nuovo fidanzato di Antonella Fiordelisi

Chi è il nuovo fidanzato di Antonella Fiordelisi? Dopo la fine della storia con Edoardo Donnamaria pare che l’influencer abbia in ballo una nuova frequentazione. Guglielmo Vicario, secondo DillingerNews, dovrebbe essere l’uomo che ha rubato il cuore all’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Questo svela il sito diretto da Fabrizio Corona e poi aggiunge:

Il 2024 di Antonella Fiordelisi si apre all’insegna dell’amore. Secondo le ultime voci circolate sul web, infatti, l’ex gieffina starebbe con Guglielmo Vicario, il portiere del Tottenham.

Chiusa definitivamente la tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria, conosciuto nella casa del Grande fratello vip nel 2022, la Fiordelisi avrebbe accettato il corteggiamento del calciatore, che vive e gioca a Londra.

La paura più grande di Guglielmo Vicario è che questa storia possa trasformarsi nella sua rovina: finire su tutti i giornali, sull’onda mediatica, gli scandali… sono tutti elementi che potrebbero compromettere una delle carriere italiane più straordinarie di sempre.

Chissà se una come Antonella Fiordelisi, che è malata, ossessionata e succube dei social – anche perché senza non sarebbe nulla – riuscirà a non perderlo dopo tutto quello che è uscito.