Il Grande Fratello non sarà più come prima, ormai ne siamo consapevoli. E lo sono anche quei personaggi che avrebbero potuto candidarsi alla prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia non sarà possibile, alla luce della decisione di Pier Silvio Berlusconi, il quale ha deciso di eliminare il trash dai programmi ospitati nella sua tv.

Guendalina Tavassi: perché non potrà partecipare al Grande Fratello

L’ex gieffina Guendalina Tavassi sarebbe potuta rientrare come concorrente della prossima edizione del Grande Fratello. Un desiderio che tuttavia non potrà vedere la sua realizzazione poiché i progetti di Pier Silvio non lascerebbero spazio a personaggi di quel calibro. “Ha fatto fuori tutte”, ha commentato la stessa Guendalina in un video su Instagram.

Tra le domande dei suoi follower c’è anche quella relativa alla possibilità di potersi candidare al prossimo Grande Fratello. Cosa ne pensa? “No ragazzi, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF”, ha commentato secca l’ex gieffina, proseguendo: “Se prima c’era una piccola possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso”.

Il riferimento è ovviamente a Pier Silvio Berlusconi, mai chiaramente nominato dall’influencer. Guendalina ha ammesso di non farci particolarmente caso e di infischiarsene: