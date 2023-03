A non aver preso affatto bene i provvedimenti del GF Vip nella prima serata di ieri è certamente stata la famiglia di Edoardo Tavassi. La sorella Guendalina e la madre Emanuela Fuin non avrebbero affatto apprezzato la decisione di ammonire Edoardo e squalificare Donnamaria, reagendo duramente sui social.

Guendalina commenta la decisione del GF Vip su Tavassi e Donnamaria

Guendalina Tavassi durante la diretta del GF Vip non è rimasta in silenzio ed intervenendo attraverso le sue Instagram Stories ha commentato live quello che stava accadendo in Casa. Durante la decisione sul fratello Edoardo, Guendalina ha replicato:

Eh sì, certo… perché scherzava con le bacchette e faceva vedere che…certo. Edo ma alzati e vattene… stanno a fare proprio di tutto!

Non è mancato il commento di Guendalina anche quando è toccato a Donnamaria fare i conti con le sue reazioni aggressive:

Io non ho parole. Adesso dovresti dire tutto quello che pensi e vorresti dire. Ma che schifo. Che schifo ragazzi, che schifo. Follia, follia. È follia quello che state facendo a questi ragazzi. Cioè per una volta sto anche dalla parte di Antonella. È vomitevole, è uno schifo. E’ uno scandalo, siete scandalosi! Guardate come cazz* fate stare questi poveri ragazzi che stanno partecipando ad un reality, ad un gioco! Un gioco! Follia! Tutti questi mesi là dentro per essere cacciati così… io qua veramente fare di massa tutti fuori dalla Casa, tutti!

Ad intervenire ancora una volta, anche la madre di Tavassi, Emanuela Fuin, la quale ha commentato in maniera critica la nuova linea del GF Vip: