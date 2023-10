Chi è Greta Rossetti, fidanzata (oppure ex?) di Mirko Brunetti del Grande Fratello: ecco come stanno le cose tra di loro

Greta Rossetti è stata una delle figure chiave di Temptation Island 2023. Approdata in Sardegna come tentatrice single, ha subito attirato l’attenzione di Manuel, ma si è avvicinata sin dall’inizio al fidanzato Mirko Brunetti.

La loro esperienza nel reality show è culminata con una scelta inaspettata: Mirko ha deciso di porre fine alla sua relazione con Perla Vatiero per intraprendere una nuova storia con Greta.

“È la prima volta che sto così bene, provo tutte queste emozioni”, ha dichiarato il nuovo concorrente del Grande Fratello.

Greta Rossetti, originaria di Monza, ha 24 anni ed è apparsa in televisione come conduttrice su Sportitalia. Lavora a fianco dei suoi genitori, contribuendo alla gestione della parte contabile della loro azienda.

La sua vita è caratterizzata da numerose passioni sportive, tra cui il fitness in palestra e l’equitazione. Inoltre, possiede un profilo Instagram privato con un seguito di oltre 450mila follower.

In passato Greta ha avuto una storia con Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne, i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Come stanno le cose tra Mirko e Greta

Greta avrebbe preso una decisione importante, proprio in concomitanza dell’ingresso di Mirko nella Casa del GF. Non è ancora chiaro se i due si siano lasciati definitivamente, ma una cosa è certa: la Rossetti avrebbe deciso di fare un gesto forte, ovvero partire alla volta di una meta ignota.

Oltre a non svelare il luogo in cui andrà, Greta non ha neppure reso noto per quanto starà via (ma forse non lo sa neppure lei):

Ciao a tutti, sono in partenza per qualche giorno o settimana, ancora devo decidere. Tornerò più forte di prima.

Poi un ‘Ps’ finale:

E sotto vostro consiglio porterò il cellulare ma lo terrò spento.