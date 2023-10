Perla Vatiero, chi è l’ex fidanzata di Mirko Brunetti del Grande Fratello: dopo Igor si frequenta non l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi?

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati una delle coppie più seguite dell’ultima edizione di Temptation Island. I due, dopo una relazione con tanto di convivenza, avevano deciso di partecipare al programma per mettere alla prova il loro rapporto.

Le cose tra Perla e Mirko non sono finite nel migliore dei modi. La ragazza ha iniziato una storia con il tentatore Igor Zeetti, mentre lui ha intrapreso una relazione con la tentatrice Greta Rossetti.

Al termine del programma, Perla e Mirko hanno deciso di lasciare il villaggio da single e, dopo qualche giorno, hanno ufficializzato le rispettive storie con Igor e Greta.

Entrambi, dopo qualche tempo, hanno interrotto anche queste nuove relazioni e Mirko Brunetti è diventato uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello.

Perla Vatiero sta attualmente impegnandosi in vari progetti lavorativi, partecipando come ospite a eventi e inaugurazioni insieme ad ex compagni d’avventura.

Secondo le ultime indiscrezioni, dopo la sua separazione da Igor, sembra frequentare Luca Vetrone, un ex naufrago dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, in cui si è classificato al secondo posto dietro Marco Mazzoli.

Di recente, in risposta a alcune voci circolate online, Perla ha condiviso alcune riflessioni con i suoi fan attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram, dichiarando:

Mi sembra assurdo dover comunicare o giustificare al mondo anche se faccio nuove conoscenze o amicizie.