Lei è Grace Raccah ed è la nuova fidanzata di Rudy Zerbi che però, solo lo scorso sabato, si era detto single nel corso dell’intervista a Verissimo. Sui motivi che lo avrebbero spinto a mentire resta un grande mistero, ma qui è interessante concentrarci su altro: chi è davvero Grace Raccah?

Grace Raccah, chi è la fidanzata di Rudy Zerbi

Grace è la figlia dell’imprenditore di moda Daniele Raccah del marchio di abbigliamento uomo Dan John. E’ stato il settimanale Chi a confermare il fatto che sia fidanzata con Rudy Zerbi, professore storico di Amici 23. Ecco cosa si legge nelle chicche di gossip:

Rudy Zerbi ha una nuova compagna, che ha presentato ufficialmente al suo gruppo di lavoro più intimo. Lei è la giovanissima Grace, figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, e i due sono innamoratissimi. La prima uscita pubblica è stata al compleanno del regista di Uomini e Donne Stefano Carriero. Qui nelle foto di rito lei chiamava teneramente Rudy ‘il mio tutto’.

L’imprenditrice sarebbe già mamma ed il sentimento con il prof di Amici sarebbe molto solido.

Tuttavia, nel corso della recente ospitata a Verissimo, da Silvia Toffanin si era dichiarato single: “Se sono stato lasciato? Non sono stato nemmeno preso, non è mai iniziata davvero. Mi ha messo in sfida e ha vinto l’altro”, aveva detto.

In realtà Grace non ha mai tentato di nascondere la sua relazione con Rudy Zerbi sui suoi social, tanto da condividere foto insieme in occasione dell’evento di Dan John dello scorso settembre.