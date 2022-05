Il gossip di Alex Belli ha fatto soffrire le sorelle Selassie, parla Clarissa

Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè intervistate da Whoopsee hanno parlato dei loro progetti di lavoro ma anche di Barù e di Alex Belli, dopo gli ultimi gossip raccontati pure in televisione.

Alex Belli, parlando della rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, aveva affermato di una chiusura proprio mentre la princess si trovava in studio da lui.

Questo dettaglio, successivamente, è stato prontamente smentito da Clarissa ospite di Casa Chi:

Noi vogliamo molto bene ad Alex però ci siamo rimaste male, perché ha un affetto per noi non ha senso dire queste fake news. Lulù si era lasciata quando stava lì? Cosa non vera e anche se fosse non so come lui potrebbe saperlo. Il popolo social sa qual è la verità. Ti stimo, ho affetto per te, però appena sai qualcosa la sfrutti per andarti a fare un’ospitata. Mi è sembrata un po’ cheap come cosa. Lui mi ha detto di non prendermela perché ci stava, è il nostro lavoro.