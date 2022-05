Le sorelle Selassiè si sono raccontate a Whoopsee, senza peli sulla lingua. Dopo il Grande Fratello Vip, la vita di Jessica, Lulù e Clarissa è radicalmente cambiata, così come hanno avuto modo di raccontare svelando qualche “retroscena” pure su Barù.

Jessica parla di Barù “c’è attrazione fisica”, Lulù e Clarissa approvano

Nel corso della diretta sulla pagina Instagram, Jessica Selassiè ha parlato di Barù facendo delle precisazioni svelando di essere in contatto con il food blogger e di vederlo quando possono:

Intanto ci tengo a precisare che c’è attrazione fisica da entrambe le parti. Ci sentiamo regolarmente, siamo molto impegnati, cerchiamo di vederci quando possibile. L’altra volta ad Isola Party ho scoperto di essere fidanzata e pure ex. Certo ci rivedremo ma a prescindere anche se non abbiamo definito bene quello che siamo l’amicizia c’è. Può sempre nascere tutto da una bella amicizia oppure non si sa.

Jessica ha praticamente confermato che si stanno frequentando!

Io pazza per loro e folle d’amore per i Jerù che – so già – proteggeranno questo rapporto con le unghie e con i denti.



Lulù, a tal proposito ha aggiunto:

Ci piace Barù. Devo dire che io anche al GF Vip ci andavo molto d’accordo perché è un tipo molto scherzoso, allegro, che fa battute di ogni tipo. Non è una persona bigotta che si scandalizza per qualche parolaccia, mi piacciono le persone così. Ho avuto qualche discussione ma quelle sono cavolate che ci lasciamo alle spalle. Quindi devo dire che mi piace molto. Oltre ad essere così è anche un uomo molto sensibile e si vede.

Jessica Selassiè ha svelato pure di essere pronta al debutto come conduttrice e, proprio per questo, ci sarebbero già alcune croccanti proposte da valutare.