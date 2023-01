Guendalina Tavassi, ospite di Casa Chi, ha parlato del litigio tra Edoardo e Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip: “Come va a finire tra loro? Lui è preso ma anche lei”, ha esordito la sorella minore.

Guendalina ha anche svelato che il modo di scherzare di Edoardo potrebbe dare fastidio a qualcuno: “La cosa è andata per le lunghe e si sono rovinati entrambi il Capodanno”.

La Tavassi ha parlato del famoso giuramento:

Per fortuna che non ha giurato su di me. Dopo poco hanno fatto pace ma Edoardo fa dei giuramenti anche a me dice “te lo giuLo sulla mia vita” che sembra “giuro” ma non lo è.