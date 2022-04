Lo scorso 1 aprile Giulia Salemi ha festeggiato il suo 29esimo compleanno al fianco delle persone che ama. Intervistata da Chi Magazine, oltre a parlare della storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, l’influencer persiana ha commentato la ritrovata amicizia con Tommaso Zorzi.

Sono felice perché è il primo compleanno della mia vita in cui non piango. – afferma Giulia Salemi – Di solito finivo le mie feste di compleanno in bagno a piangere. Mi preoccupavo per tutta la sera che gli altri fossero felici e, alla fine, ero la più triste. Questa volta, invece, sono tornata con il sorriso. Mi sono svegliata felice fra le braccia di Pierpaolo.