BBC Studios ha diffuso un comunicato stampa per annunciare i due nuovi progetti che verranno prossimamente realizzati in Italia con Discovery e saranno condotti da Tommaso Zorzi dopo la precedente fortunata esperienza con Drag Race Italia (già confermato per una seconda stagione).

Tommaso Zorzi conduce due nuovi show: ecco quali

Nel dettaglio, prenderanno il via The Great Sewing Bee (format originale targato Love Productions) che sarà adattato nella versione italiana con il titolo Tailor Made – Chi ha la stoffa? e la casa di produzione coinvolta nel progetto è Blu Yazmine.

Release prevista sulla piattaforma Discovery+ in estate e successivamente in chiaro su Real Time.

This is MY House (format originale targato Expectation) sarà adattato nella versione italiana con il titolo Questa è casa mia e la casa di produzione coinvolta nel progetto è Casta Diva. Debutto previsto a maggio su Real Time.

Laura Carafoli, senior vp chief content officer di Discovery Italia, ha dichiarato:

Dopo il grande successo di Bake Off, la nostra partnership di lunga data con BBC Studios continua ad espandersi, con l’obiettivo condiviso di portare contenuti di prima qualità nel mercato italiano. Siamo entusiasti di portare finalmente in Italia, la cui competenza sartoriale è riconosciuta in tutto il mondo, un format dedicato alla moda e alle capacità sartoriali. La versione italiana di “Sewing Bee” non solo intratterrà e coinvolgerà il pubblico con sfide e abiti da sogno, ma farà anche luce sull’artigianato, la creatività e l’innovazione che rendono il Made in Italy così unico. Con “This Is My House”, riporteremo su Real Time la “proprietà”, uno dei generi preferiti dal nostro pubblico, con una nuova svolta divertente che lo rende più audace e divertente per la nostra prima serata.

Curiosissima di vedere Tommaso Zorzi alle prese con queste due nuove straordinarie avventure televisive dopo avere eliminato le zavorre!