Pierpaolo Pretelli ha portato Giulia Salemi a Maratea per passare del tempo con la sua famiglia e farle conoscere i luoghi della sua infanzia a bordo di una romantica vespa.

Giulia Salemi e il weekend (risolutivo) dai genitori di Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi dopo aver passato del tempo con la famiglia di Pierpaolo Pretelli ha deciso di salutare Maratea con una bella fotografia che la ritrae insieme ai genitori del suo fidanzato:

E dopo il weekend piacentino Salemi’s family abbiamo concluso in bellezza con il wk Marateota Pretelli’s family. Le presentazioni senza glass room direi che sono ufficialmente concluse. Ora Manca solo Leo con Marghe! Un grazie a tutte le persone che abbiamo incontrato in questi giorni per tutto I’amore che avete dimostrato a me e Pier. I marateoti persone squisite e super accoglienti. Ci vediamo ad agosto!

La famiglia di Pierpaolo, dopo i numerosi scivoloni di questi ultimi mesi, ha dato dimostrazione di apprezzare Giulia Salemi, sempre in prima fila per sostenere il suo fidanzato in tutti i progetti di vita e lavoro.

No ragazzi stasera vi faccio morire 😂😂 sapete cn chi sono e con chi ho parlato eccoliiii #prelemi poi vi racconto tutto vi dico solo che adorano Giuliaaaa 😍😍😍piango 🤧😭 pic.twitter.com/BVg07SEnuK — katia (@katia33496435) July 25, 2021

THE NEW QUEEN OF MARATEA Direi che dopo questo weekend inaspettato possiamo dirlo con assoluta certezza. #prelemi pic.twitter.com/DXKFuJN56k — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) July 26, 2021

Ho sempre definito Giuly una role model per i suoi modi & parole ha insegnato che il rancore non serve l’amore vincr sempre🤍 #PRELEMI pic.twitter.com/eACkfY2Ifi — Rodrica Simiana (@Rodricasimiana1) July 26, 2021

E questo sarà l’ INCONTRO che metterà in ginocchio l’intero fandom#prelemi pic.twitter.com/qnT79kSqDF — AT 🐨 (@anto_at71) July 26, 2021