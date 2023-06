Andrea Pinna è tornato sulla bocca di tutti dopo aver raccontato uno spiacevole episodio con protagonista Tommaso Zorzi che, a sua detta, lo avrebbe accusato di inventarsi le sue dolorose problematiche legate sul suo disturbo bipolare.

Pinna si è commosso parlando di Giulia Salemi e le ha dedicato un dolcissimo pensiero che troverete nel video in apertura e chiusura del nostro articolo:

Vorrei ringraziare una persona pubblicamente… provo a non commuovermi. C’è una persona che ho conosciuto nel 2015 e tutt’ora mi scrive, mi risponde, si preoccupa e mi vuole bene e non è scontato. Vorrei ringraziare dal profondo del cuore Giulia Salemi. E’ una delle persone più genuine e buone che io conosca.

Ho un disturbo bipolare che è il peggiore in assoluto. Se non ti curi muori. Tutti i miei amici lo sapevano, compreso Tommaso.

Io sapevo già di essere bipolare ma ero all’apice della malattia e il peggio della terapia perché era un po’ sbagliata. Io sono stato ricoverato in una clinica psichiatrica.

Il mio modo di far vedere alla mia famiglia di stare bene era di pubblicare una storia su Instagram ogni tot ora, era l’unico modo.

Ho provato ad uccidermi in mille modi e la mia famiglia ha patito molto perché c’era il Covid ed eravamo distanti.

Con me Tommaso ha fatto un grossissimo errore. Era il periodo più brutto della mia vita, ho provato a togliermi la vita 22 volte quando è accaduto questo eravamo a quota 8/10. 5 volte sul cornicione, overdose di farmaci.

Poi la condivisione sbagliata durante un momento di crisi:

Dieci del mattino, mi accorgo di non aver pubblicato nulla nelle ultime 20 ore e dovevo pubblicare qualcosa. L’attacco psicotico toglie alcuni dei 5 sensi ed a me ha tolto la vista e non sentivo niente.

Pubblico un meme che mi ha girato un mio ex fidanzato perché non potevo filmarmi. Faccio lo screen ma non leggevo niente… vedo questo meme con due bambini che giocano a “Indovina Chi?”, uno chiede “se respira o no” e l’altro risponde: “Sì respira!”.

Questo meme pubblicato da me in stato confusionale, non mi ha fatto pensare e lo pubblico.

Ad un certo punto il telefono mi squilla e una mia amica mi dice di cancellarlo subito perché è un meme razzista. Sotto c’era la foto di Floyd, l’uomo ucciso dalle forze dell’ordine statunitense.

Io non avevo aperto il meme e sul mio profilo questa storia è rimasta sette minuti ed io avrei potuto inventare. Sono stato onesto ed ho scritto un post di scuse.