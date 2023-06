Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? Interviene un amico: ecco come stanno le cose tra i Prelemi

Sono giorni veramente di “fuoco” per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I Prelemi, infatti, hanno preoccupato gli estimatori per via del loro “silenzio” social in merito alla loro relazione d’amore.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? Interviene un amico

Litigio, crisi o rottura? Pierpaolo e Giulia stanno proseguendo questa stagione bollente tra eventi, serate e tanto lavoro e, nella maggior parte dei casi, appaiono fisicamente distanti.

Tuttavia, a chiarire le cose ci ha pensato Domenico Zambelli, assistente di Simona Ventura ed amico di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Ecco cosa si legge su 361magazine:

Domenico è un grande amico di Giulia Salemi e con lui a Formentera c’è anche Pierpaolo Pretelli, che proprio durante la serata di ieri ha condotto una diretta con gli amici vip dalla pagina Instagram del nostro magazine. Pier ha passato il microfono anche a Zambelli. Lui ha approfittato del momento per dire come stanno le cose per la coppia. L’amico di Giulia ha chiarito che i due sono distanti per motivi lavorativi ma che nessuna crisi è in atto per i Prelemi, al contrario di quanto è emerso nei giorni scorsi sulla presunta crisi che avrebbe investito la coppia.