Dopo aver parlato del loro attuale rapporto, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, intervistati tra le pagine di Chi Magazine per sponsorizzare il nuovo programma insieme, si sono dedicati anche ad altre dichiarazioni, compreso il Grande Fratello.

Giulia Salemi, per la prima volta, interviene sul Grande Fratello e dice la sua in merito alla “separazione” artistica con il programma di Mediaset:

Mi è dispiaciuto molto, e lo dico per la prima volta. Era un contesto che mi piaceva, dove mi sentivo a mio agio. Alfonso Signorini, che ringrazierò sempre, mi ha fatto crescere, dandomi sempre il giusto spazio.

Era l’inizio di qualcosa di bello che quest’anno avremmo potuto far crescere ancora, ma capisco e rispetto le scelte dell’editore, che ha voluto dare un taglio netto col passato.

Ci siamo presi tempo per dedicarci ad altri progetti, come Ex on the Beach Italia e altre cose sulle quali stiamo lavorando.