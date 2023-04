Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, intervistate tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine dedicato a Nikita, vincitrice del Grande Fratello Vip, hanno parlato del loro rapporto di stima, nato e cresciuto pian piano dopo un battibecco.

Giulia Salemi è stata una scoperta perché non sono così moderna per il web e, all’inizio, non riuscivo a capire dove sarebbe andato a parare il suo ingresso. – ha svelato la Bruganelli – Ma poi mi è piaciuta lei. Mi piace come personaggio e come ragazza.