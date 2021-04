Giulia Salemi si frattura un dito al GF Vip ma lo scopre solo adesso

Piccolo incidente per Giulia Salemi. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha scoperto solo oggi di essersi fratturata un dito del piede mentre si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip a seguito di una caduta.

Giulia Salemi si frattura un dito al GF Vip ma lo scopre dopo sei mesi

Ragazzi, non ci crederete ma ho fatto una risonanza e ho scoperto di avere una frattura interna all’alluce del piede legata alla prima caduta al GF il 6 novembre.

A circa sei mesi di distanza dall’accaduto, Giulia ha scoperto, per merito di una risonanza, di essersi fratturata un dito cadendo nella Casa del GF Vip.

Per fortuna, per merito della squadra che la segue, in circa una 30ina di giorni tutto dovrebbe rientrare:

Fortunatamente ho un ottimo team con cui ho iniziato una cura di un mese per risanarla.

Oltre a caderle la corona 👑, ogni tanto cade anche lei 😂#prelemi #giuliasalemi pic.twitter.com/MhLlRUIIWJ — NERAH (@headandthoughts) April 12, 2021

Giulia parla di Pierpaolo

Lui è fondamentale nella mia vita, mi aiuta tanto a piacermi, mi fa sentire una donna amata e desiderata. Il destino me l’ha fatto incontrare. L’uomo migliore che abbia mai conosciuto. L’anima gemella.