Giulia Salemi, con un lungo post su Instagram, conferma il momento di crisi avuto con Pierpaolo Pretelli e la volontà di volerci riprovare con tanto di citazione de “L’Addio” dei Coma_Cose.

“Ora godiamoci questa ultima serata su Tv8 e poi una bella pausa per ricaricare le batterie e pensare alla vita che quella sì, l’ho un po’ trascurata”, ha scritto Giulia Salemi su Instagram per dare anche appuntamento ai follower su Tv8 con la Gialappa’s Band e il Mago Forest.

Poi ha parlato di Pierpaolo:

Ah… tutto questo non sarebbe possibile se accanto non avessi un uomo che mi capisce, mi supporta ma soprattutto mi sopporta in tutti i miei sbalzi di umore perché da “situazione molto complicata” a “l’addio non è una possibilità” è un attimo.