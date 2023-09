Giulia Salemi è stata “allontanata” dal Grande Fratello per “colpa” di Pierpaolo Pretelli? Questa è l’indiscrezione emersa in queste ore su Dagospia tramite le chicche di gossip di Ivan Rota.

Che cosa c’è davvero verso la “cacciata” di Giulia Salemi dal Grande Fratello? Pare che il fidanzato Pierpaolo Pretelli sia stato preso in antipatia da un potente personaggio. In ogni caso, i due si consoleranno con la prossima edizione di Ex on the beach Italia. Inoltre Salemi, come anticipato da Giuseppe Candela, sarà ospite a La Vita in diretta per quattro puntate.