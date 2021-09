Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, ha avuto modo di condividere un articolo che la riguarda lanciando una frecciatina alla scuola che le ha regalato la vittoria.

In questi ultimi due o tre giorni sono state tantissime le persone che mi hanno segnalato questo interessante articolo, con affetto vi ringrazio. Per me è sempre difficile leggere questi articoli perché trovo molto faticoso e pesante riuscire a digerire le infinite strade sbarrate, ancora devo capire per quale motivo poi… resterà sempre un mistero.

E permettetemi una precisazione, non si tratta assolutamente di sfortuna, io sono una persona molto fortunata e grata per questo. Si tratta invece di totale indifferenza, si tratta di cattiveria e di molto altro ma non di sfortuna. Lo posso dire con certezza perché lo vivo da quasi vent’anni sulla mia pelle in prima persona. Pace e Amore.