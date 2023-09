Giulia De Lellis era l’ultima rimasta in silenzio del trio con protagonisti anche i Ferragnez, ma alla fine è intervenuta anche lei chiudendo il cerchio. Nella giornata di ieri, una Storia Instagram dell’influencer (poi cancellata) come reazione alla recensione di Selvaggia Lucarelli a The Ferragnez aveva scatenato Fedez e Chiara Ferragni.

Giulia De Lellis: come ha replicato a Fedez e Chiara Ferragni

Un passaggio della recensione della Lucarelli aveva particolarmente colpito Giulia De Lellis, al punto tale da farla ridere di gusto e da volerlo rendere noto anche ai suoi follower, seppur per poco tempo. Successivamente, infatti, aveva deciso di rimuovere prontamente la Story che però era stata già ampiamente screenshottata.

E così, in tandem, Fedez e Chiara Ferragni avevano reagito mettendo dei like strategici a dei commenti critici al gesto della De Lellis che però ha deciso di chiudere il cerchio con una sua replica.

In un video su Instagram ha ironizzato sulla bizzarra situazione e, facendo leva come sempre sulla sua ironia, ha commentato (video in apertura):

Stiamo andando allo stadio. Non voglio dire altro. Perché oggi è una giornata particolare. Non voglio che le persone fraintendano, che capiscano una cosa per un’altra. Non voglio nessun tipo di malinteso. Non riderò se tutti e 22 i giocatori dovessero mai cadere insieme. O se dovessi sentire una battuta. Molto difficile per una persona ironica e autoironica come me. Però ve l’ho detto, è una giornata particolare. Onde evitare altri fraintendimenti perché poi non mi piace essere fraintesa…

Nel frattempo i Ferragnez se la sarebbero presa così tanto da aver reagito da persone mature con un gesto “fortissimo” smettendo di seguire Giulia De Lellis su Instagram (mentre noi abbiamo rimesso il follow per non perderci altre perle!).

Se vi siete persi quest’incredibile drama di metà settembre, qui di seguito vi proponiamo il riassunto delle puntate precedenti: