Giorgio Manetti, intervistato tra le pagine di Nuovo TV, si dice pronto a tornare a Uomini e Donne dopo una precedente esperienza con il trono over e la frequentazione assidua di Gemma Galgani che dice di aver perdonato.

“Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi”, confida l’ex cavaliere del trono over.

Gemma Galgani il 4 settembre 2015 ha deciso di lasciare Giorgio al centro dello studio: “anche se fino alla notte prima mi diceva che voleva uscire insieme a me dal programma”.

Manetti a tal proposito ha aggiunto:

Lei mi ha accusato di non averle mai detto ’ti amo’. Sono parole che non posso pronunciare con leggerezza, soprattutto se non le sento nel cuore. L’ho perdonata, ma non dimentico. Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo.