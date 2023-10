Giorgia Soleri torna a raccontarsi ai suoi follower e lo fa parlando della rottura con Damiano David, leader dei Maneskin e della sua permanenza a Roma, dove ha da poco cambiato casa. Adesso, finalmente, l’influencer sembra aver trovato un minimo di stabilità.

Giorgia Soleri torna sulla rottura con Damiano David

Giorgia Soleri ha ammesso di essersi trasferita a Roma per amore e di esserci poi rimasta dopo aver trovarlo la sua seconda famiglia. Qui ha trovato la sua dimensione, mentre rispetto alla sua ultima storia con Damiano David, non sembra trapelare alcun rancore, nonostante il dolore. Tra i due, la sola cosa in comune ormai sembrano essere i gatti.

“Mi sono trasferita per amore, sono rimasta qui perché ho mia chosen family”, ha spiegato la Soleri ai suoi follower, per poi raccontare come procede la sua vita romana, tra la nuova casa ed i nuovi progetti. Poi, parlando della fine della storia con Damiano, ha ammesso:

Avevo il terrore di diventare una di quelle persone che, una volta finita una relazione importante, rinnega i bei ricordi costruiti insieme e le scelte (anche sbagliate) fatte per amore. Sarei ipocrita se dicessi che non ho provato rabbia, dolore, confusione. Ma posso fieramente dire di non essermi pentita di niente, quando a muovermi era un sentimento così grande. Se l’ho fatto in quel momento aveva un senso.

Di recente a parlare della fine della loro relazione era stato anche il frontman dei Maneskin, che al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli aveva detto: