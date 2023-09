Dopo alcuni mesi dalla fine della relazione tra Giorgia Soleri e Damiano David, il leader dei Maneskin, intervistato da Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, rivela di voler denunciare la persona che ha diffuso il video online mentre baciava un’altra ragazza.

Damiano David pronto a denunciare: Giorgia Soleri interviene

Damiano David ha parlato pure dell’ex fidanzata Giorgia Soleri: “La storia con Giorgia è stata una parte molto importante della mia crescita. Perché mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente, avere una persona che fosse un perno su cui muovermi è stato fondamentale”.

E per quanto riguarda il video, Damiano ha aggiunto:

Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentre bacio una ragazza e poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spalle mie. Per me è follia, una mancanza totale di umanità. Puoi farmi un video ma non lo puoi pubblicare. Tra l’altro so chi ha pubblicato quel video, gliel’ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio.

Nella stessa giornata anche Giorgia Soleri ha parlato del suo ex fidanzato tramite le storie di Instagram svelando come si supera il dolore per la fine di una storia d’amore:

Con discreti calci in c**o, alcuni momenti di solitudine, tante lacrime e una dose non quantificabile di forza. Ma giuro: ne vale la pena. E poi sarà più bello anche stare con altre persone. Non sei senza la tua persona, hai ancora quella più importante: te. Abbracciati e accogli anche questo momento doloroso. Sarà bellissimo prenderti la mano e accompagnarti verso la luce Io che penso che per fortuna ho ascendente e luna in Gemelli altrimenti il mio sole in Capricorno, che odia i cambiamenti, sai come l’avrebbe presa la fine di una storia di lunga più di cinque anni e un trasloco nel giro di sei mesi?