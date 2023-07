Giorgia Soleri avvistata al concerto dei Maneskin in quel di San Siro. Le foto sono state condivise dal buon Very Inutil People che ha condiviso due immagini che mostrano l’ex fidanzata di Damiano David di spalle verso l’ingresso nello stadio.

Giorgia Soleri al concerto dei Maneskin dopo la rottura con Damiano

Ecco la fotografia ed altri dettagli: “Allora, la nostra fonte è entrata al gate 9 e ha perso le tracce di Giorgia che ha proseguito in direzione della zona Vip. Ma non si sa a quale gate sia entrata. Non mi hanno segnalato altri avvistamenti”.

Cosa ne pensate?

Giorgia e Damiano, le curiosità sulla fine del loro amore

Giorgia Soleri ha recentemente aperto un box domande su Instagram e molte si sono concentrate proprio sulla sua ultima nota relazione con Damiano David.

Qualcuno ha voluto sapere in che modo lei e il leader dei Maneskin si sarebbero messi d’accordo sulla gestione dei loro gatti: