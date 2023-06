Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. Il leader dei Maneskin, con un breve comunicato, ha annunciato la rottura dopo la diffusione di un video che lo mostra in discoteca intento a baciare la modella Martina Taglienti.

E se Damiano ha commentato la rottura, Giorgia Soleri si è trincerata dietro il silenzio. Tuttavia, proprio alcuni giorni fa, l’influencer che strizza l’occhio al femminismo, aveva condiviso un post particolarmente indicativo: “L’amore va coltivato”, si legge.

Una frase, postata meno di una settimana fa che, ad oggi, appare attualissima.

Damiano, diversamente da Giorgia Soleri, è stato costretto a commentare l’accaduto:

Sono molto dispiaciuto che sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento.

Il video del tradimento che abbiamo pubblicato non è un’esclusiva nostra, è stato messo in rete da un fan e ripreso da vari profili Twitter e TikTok. Dopo il video che abbiamo mostrato sopra, è uscito il comunicato stampa per riparare all’enorme danno, ma in questo canale vi racconto i fatti come stanno. La protagonista del bacio con Damiano David dei Maneskin si chiama Martina Taglienti ed è la migliore amica di Victoria De Angelis.