Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. Dopo la pubblicazione del video del frontman dei Maneskin intento a baciare la modella Martina Taglienti, il cantante ha ufficializzato la rottura con la storica fidanzata.

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. lo e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo.

Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento“, queste le parole del leader dei Maneskin ufficializzando la rottura con la Soleri.

Chi è Martina Taglienti?

Martina Taglienti, classe 2001 (è nata il 22 gennaio) è una delle modelle più in vista del momento. E infatti già molti brand l’hanno scelta per le loro campagne in giro per il mondo.

Martina è grande amica dei Maneskin, in particolare sarebbe la migliore amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi.