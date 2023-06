Damiano David è stato beccato intento a baciare una ragazza che non è Giorgia Soleri: chi è la “misteriosa” donna letteralmente travolta dall’abbraccio del leader dei Maneskin? Ecco cosa sappiamo.

Chi è la ragazza che bacia Damiano David dei Maneskin

Secondo le prime indiscrezioni della rete, la ragazza baciata da Damiano David dovrebbe essere l’amica e modella Martina Taglienti come dimostra la foto qui a seguire.

Chi è Martina Taglienti?

Martina Taglienti, classe 2001 (è nata il 22 gennaio) è una delle modelle più in vista del momento. E infatti già molti brand l’hanno scelta per le loro campagne in giro per il mondo.

Martina è grande amica dei Maneskin, in particolare sarebbe la migliore amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi.

Cosa dirà Giorgia Soleri del video diventato virale ormai da ore proprio in occasione del debutto della sua collezione di make up? Attendiamo aggiornamenti.