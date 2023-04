Giuseppe Giofrè dopo essere stato allievo di Amici di Maria, in questa 22esima edizione ricopre il ruolo di giudice al fianco di Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Intervistato su Vanity Fair, chiarisce alcuni retroscena interessanti.

“Sono single da poco. Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene…”, ha spiegato l’amatissimo ballerino.

Giuseppe Giofrè ha parlato anche del rapporto che lo lega a Maria De Filippi:

Il ritorno a Maria ci sarà sempre. Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa.

Per Giofrè tornare nel talent show non è assolutamente un passo indietro:

Perché? Tutte le volte che sono tornato ad Amici, poi, non mi sono fermato lì, sono sempre tornato a lavorare in America. É un ritorno momentaneo alle origini… In Italia torno solo per Maria.

Lei non è come la conoscete. È ancora meglio. In tv si trattiene un po’, ma è di un’umanità e di una sensibilità straordinarie. Riesce a capire una persona fino in fondo, ti legge dentro. Ci parliamo solo con gli sguardi. L’empatia è il suo pregio più grande.