Ginevra Lamborghini in ospedale: malore per l’ex gieffina, ecco come sta

Ginevra Lamborghini, in queste ore, ha preoccupato gli estimatori. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha postato una storia dall’ospedale mettendo i fan in uno stato di allerta.

Ginevra Lamborghini in ospedale: malore per l’ex gieffina

“Eh… te pareva!”, ha scritto Ginevra postando uno scatto mentre si trovava in ospedale probabilmente alle prese con un prelievo.

Successivamente Ginevra ha tranquillizzato i fan:

Grazie a tutti per i messaggi di amore e sostegno. Sono a casa, devo stare un po’ a riposo. Ma mi riprenderò prestissimo. Grazie ancora per essermi stati vicino e per dimostrarmi tanto affetto. Significa tanto per me.