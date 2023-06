Ginevra “asfalta” il suo ex: come sono andate le cose con Antonino

Ginevra Lamborghini “asfalta” il suo ex: come sono andate le cose con Antonino

Un audio dell’ex fidanzato di Ginevra Lamborghini metterebbe in discussione l’iniziale volontà di conoscere Antonino Spinalbese fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip dichiarandosi single.

The pipol gossip avrebbe intercettato le parole dell’ex fidanzato di Ginevra Lamborghini intento a svelare cosa sarebbe successo dopo l’eliminazione dell’ex di Belen dal GF Vip:

Antonino era carichissimo! È entrato in studio e Alfonso Signorini lo informa che Ginevra fosse single. Ma noi non potevamo dire che invece… Ginevra non era single!

Secondo questo audio, quindi, Ginevra non avrebbe mai lasciato il famoso fidanzato e sarebbe stata sempre con lui nonostante Antonino avesse intuito il contrario strappandole pure un bacio a stampo già dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Per questo motivo la Lamborghini, dopo aver visto del movimento social, ha pensato bene di intervenire precisando come stanno le cose ed attaccando il suo ex fidanzato:

Mi dispiace sentire queste persone dire falsità su cose passate probabilmente spinte dal fatto che le cose non siano andate come avrebbero voluto.

Il VIDEO con lo sfogo di Ginevra vi aspetta in apertura del nostro articolo: cosa ne pensate?