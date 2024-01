Gianni Maddaloni, chi è il padre di Marco del Grande Fratello

Gianni Maddaloni, noto come “il Maestro”, è una figura emblematica nel mondo dello sport, in particolare del judo. Famoso anche per essere il padre di Marco Maddaloni, attuale concorrente del Grande Fratello.

Originario di Scampia, un quartiere di Napoli spesso associato a storie di criminalità e disagio sociale, Gianni ha dedicato la sua vita a trasformare le vite dei giovani attraverso lo sport.

Gianni ha avviato decine di ragazzi su un nuovo percorso di vita attraverso lo sport, in particolare il judo.

Alcuni di questi ragazzi, tra cui suo figlio Pino, sono riusciti a diventare campioni a livello mondiale.

La storia di Gianni e di suo figlio Pino è stata raccontata nel film “L’Oro di Scampia”, con Beppe Fiorello nel ruolo del padre di Marco Maddaloni.

Il film racconta la storia vera di Pino, nato e cresciuto a Scampia, che grazie al padre Gianni è riuscito a conquistare l’olimpo del judo vincendo la medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Maddaloni non è solo un maestro di judo, ma un vero e proprio maestro di vita.

Ha aiutato molti ragazzi a intraprendere un nuovo percorso, lontano dalla strada, dal degrado, dalla disoccupazione, dalla galera, dalla camorra, dalla disperazione.

La famiglia Maddaloni è numerosa: Gianni e sua moglie Caterina Iuliano hanno tre figli, tutti talentuosi judoka.

Oltre a Pino, ci sono Laura e Marco Maddaloni.

Ma la famiglia del Maestro non si limita ai legami di sangue: Gianni è il padre putativo di chiunque varchi il cancello rosso della sua palestra.

