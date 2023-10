Gianni Brezza, chi era il marito di Loretta Goggi: figli, vita privata e carriera

Loretta Goggi è una famosa attrice, cantante e personaggio televisivo italiana. Nata il 29 settembre 1950 a Roma, ha avuto una lunga e variegata carriera nel mondo dello spettacolo che prosegue gloriosamente ancora oggi: scopriamo chi era il marito Gianni Brezza e la sua vita privata lontana dalle telecamere.

Per quanto riguarda la vita personale, Loretta Goggi ha mantenuto una certa riservatezza. Tuttavia, è nota per essere stata sposata con il ballerino e regista Gianni Brezza.

Gianni Brezza è nato il 9 novembre 1937 a Roma e scomparso il 5 aprile del 2011.

Il matrimonio con Loretta Goggi, nonostante la lunghissima relazione, data 2008 e la coppia non ha avuto figli.

Intervistata a Domenica In, la Goggi ha parlato del suo amore per Brezza:

32 anni insieme non sono uno scherzo, l’ho incontrato a 29 anni e mi ha accompagnato fino all’ultimo. È stato un incontro fulminante, io sono un po’ lenta, ci ho messo mesi ad innamorarmi di Gianni però quando l’ho incontrato non avevo chiuso bene un’altra storia, vedevo che era un bell’uomo e quando ci incontravamo noi parlavamo molto della nostra vita reciproca, familiare, sentimentale ecc, è stata un’amicizia, lui era uno di quelli con cui potevi parlare di tutto, ma non di lavoro ed era una salvezza.

Un giorno mi chiede di uscire e mi porta in un bar a prendere una cosa, e parlando del più e del meno mi chiese se fossi fidanzata, però avevo ancora quella situazione in ballo, lui mi guarda e fa “io una donna se non è tutta per me non la voglio, scendi da questa macchina”.