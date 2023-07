Gianmarco Onestini verso un nuovo reality show. Il fratello minore di Luca è campione di tiro con l’arco dei programmi in onda h24, tra l’Italia e la Spagna. Quale sarà il prossimo impegno?

La news è stata riportata dai colleghi di Biccy che hanno anche fatto un elenco dettagliato di tutti i programmi televisivi che hanno visto protagonista Gianmarco Onestini in tutti questi anni di carriera:

Il fratello minore di Luca Onestini ha debuttato in televisione partecipando come tentatore a Temptation Island e poi alla 16esima edizione del Grande Fratello allora condotto da Barbara d’Urso; poi è volato in Spagna dove ha partecipato al Gran Hermano Vip e successivamente a El Tiempo Del Descuento da cui ne è uscito vincitore.

Lo abbiamo poi visto a Supervivientes; poi di nuovo in Italia nel cast de La Pupa e il Secchione Show sempre di Barbara d’Urso e infine pochi mesi fa di nuovo in Spagna dove ha preso parte a Solos. Avrebbe dovuto partire anche per L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, ma alla fine il suo nome è stato fatto sparire dal cast.