Luca e Gianmarco Onestini sono i veri “maestri” dei reality show. Tra l’Italia e la Spagna, conoscono perfettamente dinamiche e retroscena e passano da un programma all’altro senza sosta. Dopo il Grande Fratello Vip, gli estimatori speravano di vedere rinascere la coppia formata da Luca e Ivana, e invece…

Luca e Ivana sono tornati insieme dopo il GF Vip? La verità di Gianmarco Onestini

Dopo essersi mostrati insieme in un video su TikTok (con tanto di “paparazzata” mano nella mano), tra Luca e Ivana non sarebbe risbocciato l’amore. Gianmarco, entrato nel nuovo reality show iberico, avrebbe fatto una rivelazione: suo fratello sarebbe single.

Niente da fare per i “Luvana”?

A quanto pare nemmeno entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per la seconda volta ha potuto rimettere le cose in ordine nella coppia: voi cosa ne pensate?

Il riassuntone dei reality precedenti

Cristina è la ex di Luca.

Adara è la ex di Gianmarco.

Oriana è amica di Luca. Il modo in cui, in Spagna, ci sono sempre loro in mezzopic.twitter.com/rpSF7NH5AQ — Paola. (@Iperborea_) April 26, 2023

Poco dopo l’ex di Adara partecipa a Supervivientes e si innamora di Ivana Icardi, che aveva fatto il GF in Italia con Gianmarco e aveva quasi mollato il fidanzato (che aveva tatuato il suo viso sul braccio) per lui. Adesso questi due (ex di Adara e Ivana) hanno anche un figlio- — Paola. (@Iperborea_) April 26, 2023

Adara e Gianmarco invece si sono mollati dopo qualche mesetto perché pare che lui abbia scoperto un tradimento di lei con un tentatore di Temptation Island spagnolo (ma non nel programma). Però chissà, le vie del trash sono ancora infinite — Paola. (@Iperborea_) April 26, 2023

si inventano questo format che amerei anche in Italia, El tiempo del descuento, in cui piazzano di nuovo nella Casa i concorrenti del loro ultimo Gf che hanno dei conti in sospeso tra loro, tra cui, appunti, Adara e Gianmarco. In questo reality si mettono definitivamente insieme- — Paola. (@Iperborea_) April 26, 2023

Oltretutto il trash che hanno regalato Adara e Onestini Jr è stato pazzesko. Si conoscono al Gran Hermano, lei ha un figlio appena nato e un compagno, prende una sbandata per Gianmarco, hanno un flirt dentro la Casa tra alti e bassi, escono divisi. Qualche mese dopo gli spagnoli- — Paola. (@Iperborea_) April 26, 2023

si inventano questo format che amerei anche in Italia, El tiempo del descuento, in cui piazzano di nuovo nella Casa i concorrenti del loro ultimo Gf che hanno dei conti in sospeso tra loro, tra cui, appunti, Adara e Gianmarco. In questo reality si mettono definitivamente insieme- — Paola. (@Iperborea_) April 26, 2023

Poco dopo l’ex di Adara partecipa a Supervivientes e si innamora di Ivana Icardi, che aveva fatto il GF in Italia con Gianmarco e aveva quasi mollato il fidanzato (che aveva tatuato il suo viso sul braccio) per lui. Adesso questi due (ex di Adara e Ivana) hanno anche un figlio- — Paola. (@Iperborea_) April 26, 2023