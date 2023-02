Dopo aver preso parte al Festival di Sanremo 2023 con la sua canzone “Quando ti manca il fiato”, Gianluca Grignani è stato ospite oggi di Domenica In. Nel corso della sua ospitata, Mara Venier ha voluto ripercorrere la grandiosa carriera del noto cantante.

Proprio nel corso dell’intervista però, sui social ha iniziato a serpeggiare un dubbio: Gianluca Grignani perde sangue dal naso? Sono stati numerosi i telespettatori che hanno notato qualcosa di strano appena sotto le narici dell’artista.

Potrebbe essersi trattato semplicemente di un taglietto e nulla di grave, ma inevitabilmente il dettaglio è stato subito notato e rilanciato sui social.

Il tutto avveniva mentre il cantante replicava alle domande ed alle curiosità di Mara Venier, tra cui il motivo per il quale tenderebbe a sparire di tanto in tanto:

Sono gli altri che non mi seguono… Ci sono stati momenti che ho pensato così, insomma che sarebbe stato meglio che apparire. Pensavo: “Volete la leggenda? Vi do la leggenda”. Ma non mi sento una leggenda, è una cosa ironica.