Giacomo Giorgio: chi è la sua fidanzata? La verità sull’attore di Mare Fuori

Giacomo Giorgio è uno dei volti emergenti del cinema e della televisione italiana, grazie al suo ruolo di Ciro Ricci nella serie Mare Fuori, dove interpreta un ragazzo in un centro di recupero per minori. Ma chi è la sua fidanzata? Scopriamo insieme la verità dell’attore napoletano.

Giacomo Giorgio: chi è la sua fidanzata?

Giacomo Giorgio è nato a Napoli nel 1998. Il successo è arrivato con Mare Fuori, la serie di Carmine Elia, dove interpreta Ciro Ricci, detto ‘O Pecoraro, un ragazzo che vive in un centro di recupero per minori, insieme ad altri ragazzi con storie difficili.

Il personaggio di Ciro muore nella prima stagione, ma continua ad apparire nei flashback dei suoi amici e della sua sorella Rosa, interpretata da Maria Esposito.

Ma chi è la fidanzata di Giacomo Giorgio? L’attore ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata, ma in passato è stato accostato a due colleghe.

La prima è Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, ex fidanzata del rapper Fred De Palma. Tuttavia, nessuno dei due ha mai confermato la relazione.

La seconda è Perla Liberatori, attrice e doppiatrice, nota per aver prestato la voce a Hermione Granger nei film di Harry Potter. Anche in questo caso, però, non ci sono state dichiarazioni ufficiali e i due potrebbero essere solo amici.

In una recente intervista a Vanity Fair, Giacomo Giorgio ha dichiarato di non avere una fidanzata e di essere felice così.