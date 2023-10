La Commissione Musicale del Festival di Sanremo, con Amadeus come presidente, ha portato a termine la prima fase di selezione per il concorso Sanremo Giovani e, tra i tanti volti ammessi, tanti cantanti da Amici e X Factor.

Sanremo Giovani 2023, ecco i 49 cantanti ammessi: ex di Amici ed X Factor

In totale, sono stati ammessi 49 artisti alle audizioni dal vivo, tra i quali figurano ex partecipanti di programmi tra cui Amici, dove vediamo Alex, Tancredi, Mameli e NDG, e ex concorrenti di X Factor, come Santi Francesi e Beatrice Quinta.

Per la edizione 2023 di Sanremo Giovani, ben 564 aspiranti artisti hanno presentato le loro richieste di partecipazione. La prima fase delle audizioni si è conclusa oggi, con l’ammissione di 49 partecipanti, di cui 43 solisti (comprendenti 14 donne e 29 uomini) e 6 gruppi.

Tra gli altri volti anche Clara, cantante e attrice che veste i panni di Crazy J in Mare Fuori.

Ecco l’elenco completo degli ammessi:

Alex Wyse Assurditè Asteria Beatrice Quinta bnkr44 Caleydo Cara Ceneri Chakra chiamamifaro chiEdo Clara Collettivo Commodo Diego Lazzari Erresolo Ethan Extrasistoli Germo67 Grenbaud Greta Guall Ilan Jacopo Sol Jeson Kaze La Base Leon Faun Lor3n Mameli Maracuja Margherita Principi Marmo MonnaElisa Mose Nahaze Nashley NDG Pheelow Rakele Rizzo Santi Francesi Senza Cuore Simone Panetti Speakeasy Tancredi Thoé Tuma Vale LP

Terminate le audizioni saranno 8 i cantanti che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023.