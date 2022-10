Gegia continua a non comprendere il dolore che ha arrecato a Marco Bellavia mentre si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip. A dimostrazione di questo, l’ex concorrente ha postato una foto che ha letteralmente infiammato il web.

Gegia ha postato (e poi modificato e di seguito cancellato) una fotografia al fianco di Marco Bellavia durante l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip.

E fin qui non ci sarebbe nulla di male se non fosse per la descrizione che ha accompagnato la foto:

Tra i tanti commenti della rete, è intervenuta anche Giulia Salemi che, tramite una semplice emoji, è riuscita a parlare per tutti noi del web: senza parole.

Gegia, sommersa dalle critiche, ha successivamente modificato la didascalia della sua foto e poi è intervenuta nuovamente cancellando lo scatto “incriminato” (ma ormai era troppo tardi).

Nel corso di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha fatto presente a Gegia che per via dei suoi atteggiamenti nei confronti di Marco Bellavia, l’ordine degli psicologi avrebbe aperto una istruttoria contro di lei ma non si è scomposta:

Io sono entrata al Grande Fratello Vip come concorrente, non come psicologa. Quindi io non dovevo fare psicanalisi a quelli che stavano dentro. Io con Marco mi sono comportata da amica, gli sono stata molto vicino […] Mi hanno segnalata? Non me ne frega niente perché io non agisco come psicologa!

Io sono iscritta soltanto all’albo per un mio interesse. Mi cacciassero, io non agisco come psicologa! Io mi ero iscritta solo per partecipare ai convegni, ecc… Non agisco come psicologa. Mi sono laureata solo per un mio interesse.

Io con Marco non ho sbagliato e non posso chiedere scusa perchè sarebbe un’ammissione di colpa. Ho una dignità, non posso chiedere scuse. Non ho colpe, nessuna!