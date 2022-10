Se nella puntata di ieri del GF Vip Gegia era apparsa quasi commossa al cospetto di Marco Bellavia, per la prima volta in studio dopo la sua decisione di lasciare il reality, oggi ospite di Pomeriggio 5 è tornata sui suoi passi. Nel corso della trasmissione di Canale 5, Barbara d’Urso le ha fatto presente che per via dei suoi atteggiamenti nei confronti di Marco Bellavia, l’ordine degli psicologi avrebbe aperto una istruttoria contro di lei.

Gegia e la reazione all’istruttoria dell’ordine degli psicologi

Nonostante la notizia, Gegia non si è affatto scomposta ed anzi ha avuto una reazione che ha in qualche modo lasciato senza parole i presenti, a partire dalla conduttrice:

Io sono entrata al Grande Fratello Vip come concorrente, non come psicologa. Quindi io non dovevo fare psicanalisi a quelli che stavano dentro. Io con Marco mi sono comportata da amica, gli sono stata molto vicino […] Mi hanno segnalata? Non me ne frega niente perché io non agisco come psicologa!

La stessa Barbara d’Urso è rimasta spiazzata dalla reazione di Gegia: “E’ un’istruttoria contro di te Gegia…Lo capisci? Non stiamo parlando del nulla eh”, le ha fatto notare, ma l’attrice ha spiegato di non essere neppure iscritta all’ente di previdenza:

Io sono iscritta soltanto all’albo per un mio interesse. Mi cacciassero, io non agisco come psicologa! Io mi ero iscritta solo per partecipare ai convegni, ecc… Non agisco come psicologa. Mi sono laureata solo per un mio interesse.

E rispetto all’atteggiamento nei confronti di Marco Bellavia ha insistito:

Io con Marco non ho sbagliato e non posso chiedere scusa perchè sarebbe un’ammissione di colpa. Ho una dignità, non posso chiedere scuse. Non ho colpe, nessuna!