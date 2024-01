Gaia, Sofia e Nicholas assenti da Amici 23: per quale motivo? Nel corso della giornata di oggi, venerdì 5 gennaio, si è registrata la nuova puntata del talent show con sorprese e numerosi litigi.

Gaia, Sofia e Nicholas assenti da Amici 23, ecco il motivo

Raimondo Todaro ha litigato con Francesca Tocca per via della coreografia di Giovanni che ha affrontato due coreografie (tra le 4 preparate), Todaro gli ha detto che in settimana non ha avuto occasione di seguirlo solo nella seconda coreografia, mentre per le altre 3 si sono visti in questi giorni.

Anna Pettinelli ha discusso con Lorella Cuccarini per via di Mida e Maria De Filippi è intervenuta. Discussione anche per Matthew che ha lasciato lo studio dopo un litigio con Rudy Zerbi.

Tra gli altri spoiler, Gaia, Sofia e Nicholas non erano presenti in puntata perché avevano la febbre.

