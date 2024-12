“L’attuale situazione”, il futuro incerto di Mariotto dopo la “fuga” da Ballando con le Stelle

La puntata di sabato scorso di Ballando con le Stelle ha visto un’assenza che ha lasciato il pubblico perplesso: quella di Guillermo Mariotto. Il celebre giurato ha abbandonato lo show a sorpresa, scatenando voci e ipotesi sul suo futuro. Ieri pomeriggio, lo stilista ha rotto il silenzio, dichiarando di essersene andato per gestire un’emergenza lavorativa legata al suo atelier di moda.

Ballando, le parole di Guillermo Mariotto: “Non è stata una fuga”

“Se Milly mi rivorrà, io ci sarò”, ha detto Mariotto, una frase che ha acceso ulteriori speculazioni. Molti utenti sui social si sono chiesti se il suo posto nel programma sia ancora saldo o se ci siano provvedimenti in vista.

Durante La Vita in Diretta, Alberto Matano ha riportato le dichiarazioni di Mariotto, cercando di chiarire l’accaduto: “Sabato, come sapete, Guillermo Mariotto ha abbandonato lo show. Poco fa lui ha parlato con un’agenzia e ha detto che la sua non è stata una fuga, ma che ha salvato una situazione di pericolo per l’azienda di moda per la quale lavora. Dice anche: ‘Se mi rivorranno, io ci sarò ancora’”.

Matano ha però rivelato di non essere riuscito a contattare Mariotto direttamente: “Noi prendiamo atto di questo e vedremo come si evolverà la situazione. Io mi ero anche allarmato”.

Roberto Alessi conferma: “Mariotto era in atelier”

A placare i dubbi, almeno in parte, ci ha pensato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha dichiarato di aver videochiamato Mariotto mentre si trovava in atelier: “L’ho visto fare orli e altri lavori. Mi ha spiegato che doveva portare 17 abiti di alta moda a Riad per un’altezza reale saudita. Una persona incaricata si è sentita male e lui è dovuto intervenire”.

Questa spiegazione sembra giustificare l’assenza di Mariotto, ma le parole pronunciate da Matano – “vedremo come si evolverà la situazione” – continuano ad alimentare i sospetti su possibili provvedimenti futuri.

Il futuro a Ballando con le Stelle

La frase “Se mi rivorranno, io ci sarò” è destinata a far discutere. Mentre il pubblico attende chiarimenti, resta da capire se si tratti di un semplice incidente di percorso o se dietro l’addio di Guillermo Mariotto ci siano tensioni più profonde.