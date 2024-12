Mariotto rompe il silenzio: “Ecco perché ho lasciato Ballando con le Stelle”, tutta la verità

Non c’è pace a Ballando con le Stelle. Dopo il caso di Angelo Madonia, maestro di Federica Pellegrini, che ha abbandonato il programma per “divergenze” interne, il pubblico è rimasto spiazzato dall’uscita improvvisa di Guillermo Mariotto. Durante l’ultima puntata, il giudice ha lasciato la sua postazione senza avvisare, scatenando speculazioni sul web.

Mariotto chiarisce: “Non ho abbandonato Ballando con le Stelle”

Tra le ipotesi più gettonate, c’era quella di un presunto litigio con la produzione che lo avrebbe portato a lasciare il suo ruolo. Tuttavia, Mariotto ha deciso di chiarire la sua posizione, svelando i motivi dietro il gesto.

In un’intervista all’Adnkronos, lo stilista ha spiegato l’accaduto: «Nessuna fuga da ‘Ballando con le Stelle’, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi. Non ho mai fatto un’assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatto alcuni della giuria in passato».

Il giudice ha poi raccontato di aver inviato al capo autore del programma, Giancarlo De Andreis, una canzone di Riccardo Cocciante, Un buco nel cuore. La risposta di De Andreis non si è fatta attendere, con una hit di Renato Zero, La pace sia con te: «Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei», ha aggiunto Mariotto, riferendosi alla conduttrice del programma, Milly Carlucci.

Il motivo dell’assenza: un’emergenza alla maison Gattinoni

Il misterioso abbandono di Mariotto è legato a una situazione di emergenza nella maison Gattinoni, di cui è direttore creativo. La première dell’atelier si è sentita male ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Lo stilista ha dovuto recarsi immediatamente nella sede romana di via Toscana per supervisionare la consegna di abiti destinati a un importante matrimonio in Arabia Saudita.

Mariotto ha sottolineato come si sia trattato di un caso eccezionale: «La priorità era salvare il lavoro di mesi e onorare un impegno cruciale per la maison».

Mariotto tornerà a Ballando?

Il futuro del giudice a Ballando con le Stelle resta incerto. Sebbene Mariotto si sia dichiarato disponibile a tornare, la decisione spetterà a Milly Carlucci e alla produzione. Nel frattempo, il programma si prepara ad affrontare l’ennesimo capitolo di questa stagione turbolenta.