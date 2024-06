“Frecciatine adolescenziali” di Fedez e Chiara Ferragni: parla l’esperta 

Chiara Ferragni e Fedez non erano preparati alla separazione ed hanno preso la cosa in maniera troppo infantile? A parlare è Giovanna Cosenza, docente di Filosofia e Teoria dei linguaggi intervistata dai colleghi di FanPage.

“L’impressione generale è che siano andati un po’ a tentoni. È chiaro che quando si litiga è difficile fare un comunicato mostrandosi “d’amore e d’accordo” ma proprio perché la loro coppia è anche un brand avrebbero dovuto stabilire a tavolino una strategia comune”, svela Giovanna Cosenza.

Poi aggiunge:

Chiara Ferragni aveva avuto diversi problemi. Anche la coppia, quindi, non è stata in grado di gestire la separazione. Il loro matrimonio faceva parte dei contenuti di comunicazione esplicita del brand congiunto “Ferragnez” e come tale andava trattato. Ora comunicano attraverso questi “dispetti online”.

Proprio in merito alle frecciatine, la docente precisa:

Non sono frecciatine “velate”, sono azioni piccate ed esplicite. Quando Chiara Ferragni si fotografa al fianco del busto di Napoleone mette i suoi followers nelle condizioni di capire ogni riferimento (in quel caso il dissing tra Fedez e Marracash).

Secondo l’esperta, Chiara Ferragni non sarebbe in grado di comunicare gli aspetti negativi della sua vita:

Non credo sia preparata, in più leggo anche della sofferenza. Comprendo ma non giustifico. Se gestisci un brand e un’impresa non puoi permetterti di danneggiarti a causa dell’impreparazione.