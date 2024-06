“E’ tutta una farsa!”, ex Vippone e l’affondo a Chiara Ferragni e Fedez: stanco del gossip

Da settimane, ormai, il gossip su Fedez e Chiara Ferragni ha letteralmente preso il sopravvento ed oscurato tutti gli altri personaggi della cronaca rosa nostrana. Tutti i maggiori quotidiani online e non solo non mancano di dedicare ampi spazi all’ormai ex coppia, ma c’è anche chi mette in dubbio tutto parlando di “farsa”.

Giovanni Ciacci commenta il gossip su Chiara Ferragni e Fedez

Da una parte Fedez, ormai lontano da Chiara Ferragni, che se la spassa con le sue giovani presunte fiamme, tra una – ancora una volta – presunta rissa (che vede coinvolto Cristiano Iovino) e l’uscita del discusso singolo contenente riferimenti proprio alla sua ex moglie.

Dall’altra Chiara Ferragni, più silenziosa e riservata, la quale si sarebbe dedicata ai figli non disdegnando pranzi con uomini misteriosi.

E mentre il gossip esplode sugli ex Ferragnez, c’è chi, come l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022, Giovanni Ciacci, ne ha ormai le tasche piene di leggere notizie sul loro conto. Postando uno dei tanti articoli di queste ore, Ciacci ha tuonato su Instagram:

Basta, basta, basta… ma con tutti i problemi che abbiamo e’ possibile che ancora si facciano le aperture su di loro? Basta! Ma non capite che è tutta una farsa?

Parole durissime, condivise da diversi follower che ritengono che tutto ciò sia solo un modo per distogliere l’attenzione dai guai legali.