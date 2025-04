Tutto su Damiano Carrara: la moglie Chiara, la figlia e la carriera

La puntata di Verissimo in onda questo sabato pomeriggio avrà tra i protagonisti Damiano Carrara, il celebre pastry chef toscano che con il suo talento, la sua eleganza e quel “bellino” che lo contraddistingue, ha conquistato il cuore di milioni di italiani. Ospite di Silvia Toffanin, Carrara ripercorrerà la sua storia personale e professionale, condividendo emozioni, ricordi e un presente ricco di nuovi progetti.

Damiano Carrara, chi è: tutto sul pasticcere della tv

Damiano Carrara nasce il 22 settembre 1985 a Lucca. Dopo aver conseguito il diploma come metalmeccanico e aver lavorato per qualche tempo nel settore, decide di seguire la propria passione: quella per la pasticceria. Frequenta un master in discipline enogastronomiche presso la Fondazione Campus e, appena diciannovenne, si trasferisce in Irlanda, dove lavora come barman. Proprio lì, a contatto con una realtà dinamica e multiculturale, matura la consapevolezza che il suo futuro sarà tra farine, creme e impasti.

A soli 22 anni, insieme al fratello Massimiliano, si trasferisce in California. I due aprono le Carrara Pastries, che in poco tempo diventano una vera e propria istituzione a Los Angeles. Il talento di Damiano non passa inosservato e approda presto sul piccolo schermo americano. Nel 2015 partecipa a Spring Baking Championship su Food Network e arriva in finale a Food Network Star. Da lì, il passo è breve: diventa giudice in trasmissioni di successo come Halloween Baking Championship e le edizioni successive di Spring Baking Championship.

Il successo in TV

Dopo aver pubblicato due libri negli Stati Uniti, Carrara rientra in Italia e pubblica Nella vita tutto è possibile, un testo che mescola autobiografia e ricette. Seguono Un po’ più dolce e Ancora più dolce, due volumi che raccontano la sua visione della pasticceria e le sue creazioni. Parallelamente, Damiano diventa un volto familiare anche per il pubblico italiano. Da giudice su Real Time passa alla conduzione di Ricette di un sognatore su Food Network, quindi a Fuori Menù. Nel 2023 entra nel cast di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1.

Nel frattempo, il progetto imprenditoriale prende nuova forma: nel 2022 inaugura a Lucca l’Atelier Damiano Carrara, una pasticceria contemporanea specializzata in dolci senza glutine.

Pechino Express, l’amore e le polemiche

Nel 2023 Damiano partecipa e vince Pechino Express in coppia con il fratello Massimiliano. Un successo che tuttavia non è stato esente da ombre: subito dopo la vittoria, entrambi sono stati travolti da una tempesta di commenti negativi e insulti sui social. Alcuni haters sono arrivati persino a colpire la sua famiglia.

“Mi infastidiscono le persone che toccano la mia vita privata. Accetto tutto, commenti positivi e negativi, ma non devono attaccarsi alla famiglia. Mi hanno scritto che sperano che mia figlia nasca down. Credo che le persone prima di parlare dovrebbero pensare un po’, ci vuole del buon senso”, ha raccontato in un’intervista a Fanpage.

La vita privata

Dal 2018 Damiano è legato sentimentalmente a Chiara Maggenta, anche lei originaria di Lucca. I due si sono conosciuti per caso, come ha raccontato Chiara a Vanity Fair: “Ci siamo trovati in un locale di Lucca anche se io non ci sarei dovuta essere quella sera: ci siamo incrociati, non ci conoscevamo, ed è stato colpo di fulmine”. Si sono sposati nel 2022 e due anni dopo, nell’agosto del 2024, hanno accolto la loro primogenita, Dafne.

Nel privato, Damiano è appassionato di corsa, amante del fitness e dei tatuaggi. Il suo primo “figlio”, come ama definirlo, è però Paco, un pinscher che lo accompagna da anni.