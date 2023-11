Chi sono i fratelli di Fiordaliso? La celebre cantante e concorrente del Grande Fratello, ha avuto un’infanzia molto difficile come da lei spesso raccontato in varie occasioni, scopriamo i dettagli.

Fiordaliso, ospite alla trasmissione “Oggi è un altro giorno”, ha raccontato della maternità arrivata quando era una ragazzina. La cantante, infatti, ha avuto il primo figlio all’età di 15 anni:

Ero la prima di sei fratelli, ero un po’ la mammina. Eravamo poveri, ma io non mi sono mai resa conto della povertà, l’ho capito con il tempo. Vivevamo in un quartiere malfamato, ma i bambini però erano protetti, potevamo giocare tranquillamente.

Ospite di Storie Italiane, invece, Fiordaliso ha raccontato della morte di uno dei suoi fratelli:

Luciano era il più piccolo di noi fratelli. Aveva un brutto male al cervello, non aveva neanche 40 anni. Abbiamo cercato di curarlo, ma gli ultimi 4 anni della sua vita sono stati terribili, non ha camminato più, era come mezzo pazzo. E’ diventato anche cieco e non sentiva più…

Ho chiesto ai medici che senso aveva prolungare la sua sofferenza, sapendo che non c’era più niente da fare… Con una puntura si sarebbe potuto addormentare per sempre, senza soffrire. Lo avrei fatto io stessa! Per lui sarei andata anche in galera, pur di non vederlo più soffrire!