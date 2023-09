Francesco Paolantoni ha fatto una scelta personale di non sposarsi e attualmente non ha una moglie o figli. In una dichiarazione passata, ha spiegato questa decisione dicendo: “Sono riuscito a capire che l’entusiasmo iniziale non dura per sempre, si trasforma in stanchezza e inimicizia”.

In passato è stato legato sentimentalmente per un lungo periodo all’attrice Paola Cannatello. Oggi, possiamo dire che Paolantoni è devoto al Napoli. È infatti un grande tifoso della squadra di calcio della sua città.