Maria De Luca e Mattia, chi sono la moglie e il figlio di Gabriele Cirilli

Maria De Luca è la moglie di Gabriele Cirilli, famoso comico ed attore italiano. Nata nel 1967, ha attualmente 56 anni ed è una figura importante nella vita del protagonista di Tale e Quale Show. Scopriamo tutte le curiosità, i figli e la vita privata.

Maria De Luca ha lavorato come farmacista, ma dopo il successo di Gabriele nel mondo dello spettacolo, si è affermata come produttrice teatrale. La loro storia d’amore ha radici profonde, poiché si sono conosciuti quando entrambi avevano solo 14 anni.

La loro relazione ha avuto inizio nel 1984, quando avevano 18 anni. Il primo incontro avvenne sui banchi del liceo, e Gabriele Cirilli descrisse quell’esperienza in modo molto romantico.

Nel corso di un’intervista, ha raccontato:

La moglie hanno aiutato Cirilli a superare la depressione:

C’è stato un tempo in cui non venivo gratificato professionalmente. Volevo fare l’attore, ma non me lo permettevano: mi scartavano ai provini. Così passavo le giornate sul divano, ho sofferto anche di depressione perché non riuscivo ad affrontare il mio lavoro nella maniera in cui avrei voluto. Con grinta e passione. Mia moglie portava a casa lo stipendio vero, quello che permetteva di farci da mangiare.