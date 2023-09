Francesco Muglia, chi è il marito di Annalisa: lavoro, fratelli e vita privata

Si chiama Francesco Muglia il marito di Annalisa, con il quale la cantante di Mon Amour è convolata a nozze lo scorso giovedì 29 giugno. Un matrimonio celebrato nella massima riservatezza ed alla presenza di amici e familiari, circa una ottantina.

Il luogo scelto per il matrimonio, Assisi, non è affatto casuale dal momento che Muglia è molto amico di uno dei frati francescani. Tante le cose in comune con Annalisa: il manager 43enne condivide con lei la grande passione per il vino e la musica. L’uomo è infatti è diplomato al Conservatorio dove si è dedicato allo studio dell’organo.

Terminate le scuole dell’obbligo si è iscritto alla facoltà di Lettere del Bo e dopo la laurea ha studiato all’Università di Stoccolma. Ha acquisito la specializzazione in marketing e comunicazione e ora è vicepresidente di Costa Crociere per il mercato globale. Alle spalle si lascia tuttavia i lavori in importanti compagnie.

Annalisa, intervistata tra le pagine di Grazia, ha parlato del suo matrimonio con Francesco:

Viviamo tra Savona, Genova, Milano come prima di sposarci. E il fatto che lui sia molto impegnato è una garanzia che capisca quanto lo sono anch’io, quanto debba spostarmi per lavoro.

Mio marito sa che per me ogni settimana è diversa dall’altra, il lavoro non mi consente una vita “regolare”. Viaggiamo tanto nel weekend per raggiungerci. Giusto che sia così: sposarsi significa trovare un equilibrio senza rinunciare a niente di se stessi.

Per mio marito le giornate sono più schematiche, molto organizzate e fitte. In questo ha i suoi punti fermi, è abitudinario. Io invece non ho mai giornate una uguale all’altra e spesso non faccio caso agli orari. Se sto lavorando non mi fermo finché non ho finito.